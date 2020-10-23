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بيان مشترك باتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية

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العرب اليوم - بيان مشترك باتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب،
الخرطوم _ العرب اليوم

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بشكل مشترك مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان مشترك أن ترامب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.وأضاف: "اتفاق زعماء إسرائيل وأميركا والسودان على بدء علاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز مبدئيا على الزراعة". وقال ترامب إن "السودان عازم على إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مما يجعلها ثالث دولة عربية تفعل ذلك في الفترة التي تسبق يوم الانتخابات".

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بيان مشترك باتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية بيان مشترك باتفاق السودان وإسرائيل على بدء علاقات اقتصادية



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