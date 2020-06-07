مجلس النواب الليبي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الآن بوجيا، آخر التطورات السياسية والملفات المشتركة وأهمها أزمة الهجرة وعملية أيريني لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا.

وأكد العقوري، على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي لكي لا تتفاقم الأمور في ليبيا وتصبح مسرحًا لعمل الجماعات الإرهابية والتي تستفيد من الأوضاع الراهنة وتهدد استقرار المنطقة بأكملها.