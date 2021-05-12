السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها
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السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها

العرب اليوم -

العرب اليوم - السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها

السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها
الرياض - العرب اليوم

السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها

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السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها السعودية تعلن عن استقبال الحالات الحرجة في حريق مستشفى ابن الخطيب للعلاج في مستشفياتها



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