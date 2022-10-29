الخارجية الروسية تعليق مشاركتنا في صفقة الحبوب لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب اعتبارا من اليوم لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن.

وأشارت الوزارة إلى أن موسكو، بعد تعليق المشاركة في صفقة الحبوب، أعطت تعليماتها لممثليها في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

وقالت الخارجية إن القوات الأوكرانية، بقيادة متخصصين بريطانيين، قصفت السفن الروسية التي تضمن عمل الممر الإنساني.

وأضافت: "لا يمكن للجانب الروسي أن يضمن سلامة سفن الشحن المدنية المشاركة في مبادرة البحر الأسود، ويعلق تنفيذ الصفقة اعتبارا من اليوم إلى أجل غير مسمى".