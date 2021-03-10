أول اجتماع للمجموعة الاستشارية الأميركية - الإسرائيلية الجمعة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان أول اجتماع عبر الإنترنت للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية يوم 11 مارس.

وأضاف في بيان، أن الاجتماع سيكون برئاسة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، وسيركز على القضايا الإقليمية.