الصومال تعلن عن مقتل وإصابة 14 شخصًا جراء انفجار لغم استهدف موكب حاكم إقليم شابيلي السفلي

أعلن مسئول صومالي مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين جراء انفجار لغم أرضي استهدف موكب حاكم إقليم شابيلي السفلي عبدالقادر نور سيدي ومسئولين بالجيش الصومالي.

وذكر راديو شابيلي الصومالي أن انفجار اللغم تبعه تبادل لإطلاق النار بين جنود صوماليين ومسلحين تابعين لحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، موضحا أن حاكم الإقليم نجا من الحادث، فيما تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى بالعاصمة "مقديشيو" لتلقي العلاج.وأشار الراديو إلى أن الانفجار وقع في محيط منطقة تقع بإقليم شابيلي وتبعد بنحو 50 كيلومترا عن جنوب غرب العاصمة "مقديشيو".

وكانت وسائل إعلامية محلية أفادت بأن مسئولين عسكريين أجانب كانوا بالموكب الذي استهدفته حركة "الشباب".كما أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسئوليتها عن الهجوم، حيث صرحت بأنها تستهدف القوات الصومالية الخاصة (داناب) المدربة على يد القوات الأمريكية.