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الأردن تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الأردن تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
عمّان - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 915 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن الحالات توزعت على 15 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، وحالتين مخالطتين لمصابين، و8 حالات لسائقي شاحنات أحدهم أردني و7 أجانب قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل حالة شفاء لمصاب بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 643 حالة.

 

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الأردن تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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