الحكومة الفلسطينية تفرض إغلاقاً شاملاً لمدة 5 أيام ابتداءً من الاثنين

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إنه تقرر فرض إغلاق شامل بجميع المحافظات اعتباراً من صباح الاثنين ولمدة 5 أيام، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ملحم في بيان أن رئيس الوزراء الفلسطيني ترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية من قرار الإغلاق، بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.

وتابع كما تقرر "إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق".