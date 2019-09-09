ملكة بريطانيا تصادق على قانون يؤجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صادقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين، على تشريع يسعى إلى منع رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق خروج في 31 أكتوبر.