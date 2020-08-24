الأردن يمدد حظر التجول ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا
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الأردن يمدد حظر التجول ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا

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العرب اليوم - الأردن يمدد حظر التجول ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا

السلطات الأردنية
عمان - العرب اليوم

الأردن يمدد حظر التجول ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا

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الأردن يمدد حظر التجول ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا الأردن يمدد حظر التجول ويعزل منطقة سحاب مع تزايد الإصابات بكورونا



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