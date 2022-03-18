أهالي قريتين في ريف الحسكة يعترضون رتل آليات أميركي ويجبرونه على التراجع

ذكرت مصادرنا أن أهالي قريتي رحية السودة وطامنة الرحية في ريف القامشلي "تصدوا بمساندة وحدة من الجيش السوري لرتل آليات عسكرية تابع لقوات الاحتلال الأمريكي وطردوه خارج المنطقة" ونقلت مصادرناعن مصار محلية أن الرتل المؤلف من 6 آليات عسكرية حاول العبور إلى قرية طامنة الرحية عبر حاجز رحية السودة بريف القامشلي الجنوبي "فقام الأهالي بمساندة الجيش بالتصدي للرتل وطردوه من محيط القريتين بعد رشقه بالحجارة وهتفوا منددين بالاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأراضي السورية" وأضافت الوكالة أن أهالي قريتي الدمخية وتل ذهب في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش اعترضوا رتل آليات عسكرية أمريكي حاول العبور إلى مدينة القامشلي وطردوه خارج المنطقة.