رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان منع وقوع اشتباكات بين الطرفين خلال العمليات العسكرية في سوريا

بحث رئس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، ونظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، منع وقوع اشتباكات بين بلديهما خلال تنفيذ العمليات العسكرية في سوريا.