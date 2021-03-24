ولي العهد السعودي يبحث مجالات التعاون مع وزير الخارجية الصيني

عقد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، اجتماعاً مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، استعرضا خلاله أوجه العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي، والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.وتناول الاجتماع بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).