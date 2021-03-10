أعيد انتخاب زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار الأربعاء، قائداً للحركة المسلحة في قطاع غزة، متغلباً على منافسه نزار عوض الله، أحد مؤسسي الحركة، وفقاً لما أكده أحد القياديين في الحركة لوكالة "أسوشيتد برس".

السنوار الذي سيخدم لأربع سنوات أخرى، عضو سابق بالجناح المسلح لحماس، وقضى عقدين في سجن إسرائيلي بعد إدانته بقتل إسرائيليين اثنين. وأفرج عنه ضمن صفقة تبادل سجناء في 2011. ويحتفظ السنوار بعلاقات وثيقة بالجناح المسلح، وعادة ما روج للمواجهة مع إسرائيل.

يعد قطاع غزة أهم مناطق نفوذ ونشاط حماس، إذ تمكنت الحركة من السيطرة على القطاع من السلطة الفلسطينية في 2007. ومنذ ذلك الحين خاضت ثلاث حروب وعدة مناوشات مع إسرائيل، ومازالت تتمسك بالسلطة.