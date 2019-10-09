الإفراج عن المرشح للرئاسة التونسي نبيل القروي

قررت محكمة التعقيب في تونس، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المرشح الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية عن حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، بحسبما نقلته "رويترز" عن محامي الدفاع.

ونشر المحامي عماد بن حليمة تدوينة على "فيسبوك" أكد فيها أنه تم رسميا الإفراج عن القروي.