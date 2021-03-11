غوتيريش يؤكد أن المجاعة تهدد 30 مليون شخص

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، مجلس الأمن من مخاطر "موت الملايين جوعاً" في العالم، إذا لم تتخذ "خطوات فورية".وقال خلال اجتماع في مجلس الأمن عن الرابط بين الجوع والأمن، إن "التقلبات المناخية وجائحة كورونا تفاقم هذه المخاطر"، موضحا أنه في 30 بلداً "بات أكثر من 30 مليون شخص قريبين من المجاعة".