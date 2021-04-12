الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل

الملك سلمان بن عبد العزيز ندعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل واوضح إجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح وفي كلمتة بمناسبة شهر رمضان أكد الملك سلمان علي جهود السعودية الكبيرة في التصدي لجائحة كورونا