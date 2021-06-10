أنباء عن انفجار كبير يهز مدينة مأرب غرب اليمن
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أنباء عن انفجار كبير يهز مدينة مأرب غرب اليمن

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العرب اليوم - أنباء عن انفجار كبير يهز مدينة مأرب غرب اليمن

انفجار كبير يهز مدينة مأرب غرب اليمن
عدن - العرب اليوم

أفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن، اليوم الخميس.وقال شهود عيان في حديث لـ"رويترز" إنهم سمعوا "دوي انفجار كبير" وسط المدينة لم يتم حاليا تحديد مصدره، لتليه أصوات سيارات إسعاف.من جانبهم، تحدثوا بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفوع انفجارين قويين في مأرب.

ومنذ فبراير 2021 تدفع قوات الحوثيين من أجل انتزاع محافظة مأرب ومركزها من قبضة الحكومة المعترف بها دوليا، لاستكمال سيطرتهم على النصف الشمالي من البلاد.

وفي حال نجاح مسعاهم سيعد هذا انتصارا استراتيجيا كبيرا بعد نحو 7 سنوات من القتال المستمر والجمود الذي يسود ساحة المعارك.

يتبع...

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أنباء عن انفجار كبير يهز مدينة مأرب غرب اليمن أنباء عن انفجار كبير يهز مدينة مأرب غرب اليمن



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