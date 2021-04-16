واشنطن تؤكد أنها تأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60
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واشنطن تؤكد أنها تأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60%

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العرب اليوم - واشنطن تؤكد أنها تأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60%

الولايات المتحدة
واشنطن -العرب اليوم

أكدت الولايات المتحدة أنها تأخذ على محمل الجد "تصريحات إيران الاستفزازية" حول إمكانية أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%.

يتبع...

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واشنطن تؤكد أنها تأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60 واشنطن تؤكد أنها تأخذ على محمل الجد تصريحات إيران الاستفزازية حول تخصيب اليورانيوم بـ60



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