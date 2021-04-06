قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن قضية سد النهضة لا تتعلق بمصالح مصر والسودان فقط وإنما تتصل بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.طالب شكري خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء قضية سد النهضة لتجنب زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.تصريحات شكري تعد ثاني إشارة مصرية بشأن خطورة الأزمة على الاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استخدم لغة مشابهة قبل أيام حينما أكد أن مياه النيل "خط أحمر" محذرا من تحرك يهدد استقرار المنطقة، في لهجة تشي بنفاد صبر القاهرة.وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصر والسودان فشل المفاوضات ثلاثية (بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) في كينشاسا.ويثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق مخاوف مصر والسودان (دولتا المصب).