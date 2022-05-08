دونيتسك تُعلن إجلاء 145 مدنياً عن ماريوبول

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء مجموعة جديدة من المدنيين اليوم الأحد عن مدينة ماريوبول في منطقة دونباس وأكد مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان عبر "تيليغرام" إجلاء 145 شخصا منهم 24 طفلا بين الساعة الثامنة من صباح اليوم والرابعة بعد الظهر عن ماريوبول إلى مركز للنازحين في قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.