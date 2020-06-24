الرئيس السيسي يجري تغييرات جذرية عاجلة بالمشهد الإعلامي المصري

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة عاجلة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام، وتسمية كرم جبر بديلًا عن مكرم محمد أحمد.