إصابة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بفيروس كورونا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إصابته بفيروس كورونا بعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إيجابية تحليله ونقلت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على وقع "تويتر" تصريحات آكار التي قال فيها: "نتيجة اختبار كورونا إيجابية الحمد لله صحتي بخير. سوف اتخذ التدابير اللازمة وسأتابع عملي" وآكار ثاني مسؤول تركي رفيع يعلن خلال الأسبوع الجاري إصابته بفيروس كورونا.