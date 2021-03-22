واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات
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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات

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العرب اليوم - واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات

الولايات المتحدة الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات

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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين لدورهما في قمع الأويغور كما على القوات المسلحة البورمية بسبب قمع الاحتجاجات



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