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تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من أحد المعسكرات بمنطقة أبو دشير ضمن منطقة الدورة في بغداد

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العرب اليوم - تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من أحد المعسكرات بمنطقة أبو دشير ضمن منطقة الدورة في بغداد

دخان بالقرب من أحد المعسكرات بمنطقة أبو دشير ضمن منطقة الدورة في بغداد - صورة أرشيفية
بغداد - العرب اليوم

تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من أحد المعسكرات بمنطقة أبو دشير ضمن منطقة الدورة في بغداد

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تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من أحد المعسكرات بمنطقة أبو دشير ضمن منطقة الدورة في بغداد تصاعد أعمدة الدخان بالقرب من أحد المعسكرات بمنطقة أبو دشير ضمن منطقة الدورة في بغداد



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