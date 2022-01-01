طيران التحالف يستهدف تجمعات ميليشيات الحوثي في بيحان شمال غرب شبوة

استهدف طيران التحالف العربي، اليوم السبت، تجمعات "الحوثيين" شمال غربي شبوة اليمنية.وأفادت قناة "العربية"، مساء اليوم السبت، بأن طيران التحالف العربي استهدف تجمعات ميليشيات "الحوثي" في بلدة بيحان الواقعة شمال غربي شبوة اليمنية.