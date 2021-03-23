روسيا ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن وتدعو كل الأطراف لدراسة الخطة

أعنت روسيا عن ترحيبها بمبادرة السلام الجديدة التي تقدمت بها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، داعية كل أطراف النزاع إلى "دراسة هذه المقترحات بشكل دقيق وكامل".