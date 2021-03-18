مجلس الأمن يندد بالتصعيد العسكري في مأرب في اليمن

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالتصعيد العسكري في المعارك الدائرة في مأرب باليمن، ودعا الحوثيين لإنهاء هجومهم.

وقال المجلس إن أعمال العنف تهدد "الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية في وقت تزداد فيه وحدة المجتمع الدولي لوضع حد للصراع".