قتيل في انفجار لدى قاعدة عسكرية في أقصى شرق روسيا

قُتل شخص وجُرح سبعة آخرون في انفجار وقع في قاعدة عسكرية في الشرق الأقصى الروسي خلال تفريغ ذخيرة، ونقل عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية أن الانفجار وقع في القاعدة العسكرية الواقعة في قرية تيسين بمنطقة خاباروفسك. وقال المصدر إن «جندياً قُتل». وأضافت أن سبعة آخرين جُرحوا في «انفجار البارود الذي حدث في أثناء تفريغ ذخيرة».وذكرت وزارة الصحة المحلية أن اثنين من الجرحى يعانيان حروقاً خطيرة. وتسبب الانفجار في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه، حسب وكالة «تاس». والحالة السيئة للبنية التحتية وعدم الامتثال لقواعد السلامة هي سبب عدد كبير من الحوادث المماثلة -حرائق وانفجارات في مواقع العسكرية- كل عام في روسيا.