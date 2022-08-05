مقتل 5 من قوات الأمن السوداني بهجوم في دارفور

أعلنت الشرطة السودانية عن مقتل 5 من قوات الأمن في كمين نصبته جماعة مسلحة "خارجة عن القانون" في منطقة دارفور المضطربة وقالت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة إن "قوة أمنية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة وقوات الدعم السريع تعرضت مساء أمس الخميس لهجوم غادر شنته جماعة خارجة على القانون بولاية وسط دارفور" وأضاف البيان أن الهجوم "أسفر عن مقتل 5 من قوات الأمن، بينهم ملازم أول في الشرطة، مع عدد غير محدد من الجرحى".