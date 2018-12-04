أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية -اليوم الثلاثاء- تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته "لتهويد " الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة "الخليل" ، وإقدام المستوطنين على نصب "شمعدان ضخم " على سطح الحرم احتفالا فيما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية-في بيان لها اليوم - المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" بالتحرك السريع لحماية تلك المقدسات، وإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.

واكدت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني "الممنهج " يشكل استخفافا بقرارات منظمة "اليونسكو" ومطالباتها بوقف عمليات استهداف المواقع الأثرية والدينية في القدس ومدينة بيت لحم وغيرها، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف.