إيران تعلن أن وقف بايدن دعم حملة التحالف العربي في اليمن قد يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة

رحبت إيران بإعلان الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، وقف دعم بلاده لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، معتبرة أن هذه الخطوة قد تسير في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة.