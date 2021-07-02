قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو
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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو

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العرب اليوم - قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو

تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو
مقديشو - العرب اليوم

أفادت وسائل إعلام مساء يوم الجمعة بأن قتلى وجرحى سقطوا في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو.

يتبع..

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قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو قتلى وجرحى في تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا وسط العاصمة مقديشو



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