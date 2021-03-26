الكاظمي يعلن تأجيل القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية بسبب حادث سوهاج

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، تأجيل القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية التي كانت مقررة السبت في بغداد، بسبب حادث قطاري سوهاج في مصر.وكان منتظراً أن تجمع القمة كلاً من ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وتبحث تطوير التبادل التجاري والصناعي وإقامة مشاريع مشتركة تعزز "التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث في مختلف القطاعات الحيوية".

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر: "نعزي جمهورية مصر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين (...)

وتضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".