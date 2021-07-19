دوي انفجار في سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرق بغداد

أفادت مصادر إعلامية في العراق، اليوم الاثنين، بأن انفجارا حدث في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وذكر المصدر ، أن عبوة ناسفة انفجرت داخل سوق شعبي يعرف باسم (سوق الوحيلات)، أدت إلى إصابة 10 مدنيين على الأقل.وأضاف، أن السلطات العراقية اتجهت إلى مكان الحادث مع فرق من الدفاع المدني لإطفاء أي حريق قد تسبب به.