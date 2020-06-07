الأمين العام للجامعة العربية يثمن مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية

ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح، و قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في ليبيا .

وقالت الجامعة في بيان اليوم: إن الأمين العام يرحب بالجهود كافة - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وجدد البيان - بهذه المناسبة - موقف الجامعة العربية المرتكز على ضرورة الوصول إلى تسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن جميع التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.