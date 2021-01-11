وزارة الخارجية البحرينية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية
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وزارة الخارجية البحرينية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية

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العرب اليوم - وزارة الخارجية البحرينية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية

وزارة الخارجية البحرينية
المنامة - العرب اليوم

وزارة الخارجية البحرينية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية

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وزارة الخارجية البحرينية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية وزارة الخارجية البحرينية ترحب بقرار الإدارة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية



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