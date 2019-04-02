وفاة شقيقة وزير المال المصري محمد معيط

توفيت شقيقة الدكتور محمد معيط، وزير المال المصري، اليوم الثلاثاء، وتمت مراسم الدفن في مقابر الأسرة في مدينة الحوامدية في محافظة الجيزة.

وتأتي وفاة شقيقة الوزير بعد أقل من 3 شهور من وفاة والدته التي قد وافتها المنية في 22 يناير/ كانون الأول الماضي.