الخرطوم تستدعي السفير المصري إثر اعتقال طالب سوداني في القاهرة

استدعت وزارة الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، على خلفية اعتقال طالب سوداني في القاهرة، وعرض الإعلام اعترافاته بـ"ضلوعه في أنشطة ضد الحكومة المصرية".

وجاء في بيان إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السودانية أن وكيل وزارة الخارجية السفير صديق عبد العزيز، نقل للسفير المصري قلق أسرة الطالب المعتقل والحكومة السودانية وعامة المواطنين حيال الطريقة التي تمّ التعامل بها معه، وعدم تمكين السفارة السودانية حتى الآن من زيارته وتقديم المساعدة القنصلية والقانونية له.