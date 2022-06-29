جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة بالقرب من البحر الميت

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "أحبطت محاولة تهريب أسلحة وذخائر" في منطقة البحر الميت، لافتا إلى أنه تعرف على اثنين من المشتبه بهم وأنه تم اعتقالهما وفي بيان له، أوضح الجيش الإسرائيلي قائلا: "قامت القوات بأعمال تمشيط وألقت القبض على مشتبه فيهما وبحوزتهما حقيبة وفي داخلها 4 مسدسات و3 رساشات من نوع M-16 وذخيرة" وأشار إلى أن "المشتبه فيهما مواطنان إسرائيليان من بدو النقب قرب ديمونا جنوب اسرائيل"، موضحا أنه "تم تحويلهما الى التحقيق في جهاز الشاباك بعد الاشتباه بأن التهريب كان مخصصا لجهة إرهابية" وأضاف البيان: "في أعقاب التحقيق مع الاثنين تم اعتقال الجهات المسؤولة عن عملية التهريب وهما معروفان بنشاطاتهما على الحدود الأردنية لتهريب الوسائل القتالية"، لافتا إلى أنه "تم تحويل مواد التحقيق إلى النيابة العامة لتقديم لوائح اتهام بالإضافة إلى طلب توقيفهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهما".