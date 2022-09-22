لافروف كييف أزالت اللغة الروسية من المقررات المدرسية تيمّنا بالنازيين

أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى تغاضي العواصم الغربية عن جرائم قوات كييف والزمر النازية في دونباس، وذكّر بشطب كييف اللغة الروسية من المقررات المدرسية، أسوة بألمانيا النازيية.