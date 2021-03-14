القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركاً

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديغول) في نطاق مسرح العمليات بجنوب البحر المتوسط.وذكر بيان للقوات المسلحة المصرية، أن التدريبات تضمنت إجراء إبحار ليلي مشترك للتدريب على صد التهديدات المحتملة، وقام الجانبان بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضاً التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحري بمناطق العمل.

يذكر أن "شارل ديغول" هي حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التي تعمل بالطاقة النووية.