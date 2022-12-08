تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية
آخر تحديث GMT16:36:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية

العرب اليوم -

العرب اليوم - تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية

عاجل
تونس - العرب اليوم

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إنقاذ 66 شخصا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية.  وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى – فى بيان اليوم – إن وحدات تابعة للمنطقة البحرية بجربة، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 شخصا يحملون جنسيات عربية وأجنبية، بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية



أخبار ذات صلة

GMT 16:07 2022 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

مقتل وإصابة 4 إرهابيين فى كمين للجيش السوري في ريف اللاذقية
العرب اليوم - مقتل وإصابة 4 إرهابيين فى كمين للجيش السوري في ريف اللاذقية

GMT 15:36 2022 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

القوات الأمنية السورية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية
العرب اليوم - القوات الأمنية السورية تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأراضي الأردنية

GMT 13:17 2022 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه
العرب اليوم - إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه

GMT 12:43 2022 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 200 جندى أوكرانى و90 مرتزقا خلال 24 ساعة
العرب اليوم - وزارة الدفاع الروسية تؤكد مقتل 200 جندى أوكرانى و90 مرتزقا خلال 24 ساعة

GMT 09:16 2022 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر

مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار شمالي المكسيك
العرب اليوم - مقتل جندي وإصابة 7 آخرين في إطلاق نار شمالي المكسيك

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سينتيا خليفة بإطلالات راقية باللون الأسود

بيروت ـ العرب اليوم

تعتمد الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة على اللون الأسود في غالبية إطلالاتها الرسمية، ولكن مع تعديلات طفيفة تجعل أناقتها مميزة. حيث تألقت النجمة خلال عرض فيلمها، بفستان أسود ضيق قصير، ونسقته مع سترة ملونة، كما ارتدت جوارب سوداء سميكة، وانتعلت جزمة بيضاء من الجلد اللامع وبكعب عريض. وخلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الرابعة والأربعين، بدت النجمة جذابة بفستان أسود خالٍ من الأكمام، وزينته بمشبك ألماسي، ووضعت أقراطاً من نوع Cascade earrings ألماسية. الزي حمل توقيع المصممة مرمر حليم، وانتعلت صندلاً من جيمي تشو Jimmy Choo، وتزينت بمجوهرات من تصميم نور شمس. كما تألقت النجمة خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر الدولي في دورته السابقة بفستان أسود يزدان بالريش وبعقدة كبيرة من الوراء. ووضعت قفازات سوداء طويلة من الساتان ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:17 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

كيت ميدلتون تستأجر فستانها في حفل "Earth Shot" ب74 جنيهًا إسترلينيًا
العرب اليوم - كيت ميدلتون تستأجر فستانها في حفل "Earth Shot" ب74 جنيهًا إسترلينيًا

GMT 06:24 2022 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر

روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ
العرب اليوم - روما الوجهة الرئيسية لعُشاق الرومانسية والتاريخ

GMT 06:26 2022 الأحد ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة
العرب اليوم - نصائح لإقامة حفل زفاف صديقاً للبيئة

GMT 08:44 2022 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

بايدن يحسم أمر ترشحه لولاية ثانية بعد "رأس السنة"
العرب اليوم - بايدن يحسم أمر ترشحه لولاية ثانية بعد "رأس السنة"

GMT 05:29 2022 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

ميتا" ستحذف الأخبار من "فيسبوك" إذا أقر الكونغرس مشروع قانون للإعلام
العرب اليوم - ميتا" ستحذف الأخبار من "فيسبوك" إذا أقر الكونغرس مشروع قانون للإعلام

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:37 2022 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

انفلات ممثل محبط
العرب اليوم - انفلات ممثل محبط

GMT 17:54 2019 الأحد ,06 تشرين الأول / أكتوبر

7 اختلافات بين فيلم "الطريق إلى إيلات" والقصة الحقيقية و“شخصية مادلين طبر كانت لرجل”
العرب اليوم - 7 اختلافات بين فيلم "الطريق إلى إيلات" والقصة الحقيقية و“شخصية مادلين طبر كانت لرجل”

GMT 20:50 2019 الأحد ,21 إبريل / نيسان

70 % من تذاكر "الجوهرة" اتحادية و 30% لجماهير العاصمة
العرب اليوم - 70 % من تذاكر "الجوهرة" اتحادية و 30% لجماهير العاصمة

GMT 07:26 2017 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

ثلاثة أسباب تمنعك من شراء سيارة "بورش باناميرا 4 E"
العرب اليوم - ثلاثة أسباب تمنعك من شراء سيارة "بورش باناميرا 4 E"

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 20:43 2019 الإثنين ,25 شباط / فبراير

الأهلي السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد لمواجهة الهلال
العرب اليوم - الأهلي السعودي يتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد لمواجهة الهلال

GMT 06:36 2019 السبت ,16 شباط / فبراير

لوسي تُعلن انتهاءها مِن تصوير فيلم "حارة أم عبدالله"
العرب اليوم - لوسي تُعلن انتهاءها مِن تصوير فيلم "حارة أم عبدالله"

GMT 15:34 2018 الثلاثاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

مفاجآت مُثيرة في قصة حُب محمد رشاد وخطيبته مي
العرب اليوم - مفاجآت مُثيرة في قصة حُب محمد رشاد وخطيبته مي

GMT 01:02 2018 الخميس ,13 أيلول / سبتمبر

دولة قطر توجه طلبًا عاجلاً لـ"دول المقاطعة"
العرب اليوم - دولة قطر توجه طلبًا عاجلاً لـ"دول المقاطعة"

GMT 08:26 2014 الخميس ,04 أيلول / سبتمبر

«إسلام» الإرهابيين إذ يمضي في تدمير الإسلام
العرب اليوم - «إسلام» الإرهابيين إذ يمضي في تدمير الإسلام

GMT 18:48 2017 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبر

الفنانة نسرين أمين تثير الجدل بصورها على البحر
العرب اليوم - الفنانة نسرين أمين تثير الجدل بصورها على البحر

GMT 00:56 2012 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

سعادة غامرة يعيشها الباندا بتساقط الثلوج
العرب اليوم - سعادة غامرة يعيشها الباندا بتساقط الثلوج

GMT 13:56 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

نصائح وطرق العناية بالحلي اللؤلؤ
العرب اليوم - نصائح وطرق العناية بالحلي اللؤلؤ

GMT 19:46 2020 الجمعة ,19 حزيران / يونيو

"يوتيوب" يقرر حذف "اللي قادرة" من قناة آمال ماهر بعد تحقيقها نسب مشاهدات مرتفعة
العرب اليوم - "يوتيوب" يقرر حذف "اللي قادرة" من قناة آمال ماهر بعد تحقيقها نسب مشاهدات مرتفعة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab