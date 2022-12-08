تونس تنقذ 66 شخصا من الغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الخميس، إنقاذ 66 شخصا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية. وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى – فى بيان اليوم – إن وحدات تابعة للمنطقة البحرية بجربة، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 66 شخصا يحملون جنسيات عربية وأجنبية، بعد أن تعرض مركبهم للغرق بعرض البحر.