إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية
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إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية

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العرب اليوم - إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية

مكان الحادث
سيول- العرب اليوم

 أعلن في كوريا الجنوبية أن نحو 40 مركبة تصادمت على طريق سريع متجمد قرب العاصمة سيئول، ورجح مقتل شخص إضافة إلى إصابة العشرات.

وأضاف مسؤولون في إدارة الإطفاء بشمال مقاطعة جيونج جي إن عدد الإصابات قد يرتفع مع استمرار استجابة عمال الإنقاذ للحادث الذي وقع مساء اليوم على طريق جوري - بوتشيون السريع.

قال كيم دونغ وان، المسؤول في القسم، إن أربعة من سائقي سيارات على الأقل في حالة حرجة، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 29 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

قال أهن جيونغ هي، مسؤول آخر في الإدارة، إن من المحتمل أن يكون سبب الحادث هو حالة الطرق المتجمدة والثلوج.

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إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية إصابة العشرات جراء تصادم 40 سيارة على طريق بكوريا الجنوبية



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