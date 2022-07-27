العفو الدولية تُدين تعرض نائبات لبنانيات من نظرائهن الرجال ورئيس المجلس

قالت منظمة العفو الدولية إنه "من المعيب أن تتعرض النائبات في مجلس النواب اللبناني، للمضايقة من نظرائهن الرجال ومن رئيس المجلس نفسه لمجرد كونهن نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال" وشددت المنظمة على أنه "يجب على النواب، وتحديدا رئيس المجلس نبيه بري، تحمل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكف عن تشجيع بيئة معادية للمرأة"، مؤكدة أنه "ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّ قانون تجريم التحرش الصادر في 2020".