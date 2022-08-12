أفرج القضاء التونسي عن الموقوفين في قضية التلاعب والاستيلاء على مساعدات جمعية قطر الخيرية فرع تونس، وهو ما طعنت فيه النيابة العمومية. ونقل موقع صحيفة "الشارع المغاربي" التونسية، عن مصدر قضائي، أن قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية تونس 2 قرر ذلك يوم أمس. وأكد المصدر أن النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق ما يعني أن دائرة الاتهام ستتولى البت في قرار الإفراج عن الموقوفين الستة في القضية.