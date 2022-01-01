ميناء عدن يستقبل 60 ألف طن من الديزل من منحة المشتقات النفطية السعودية

استقبل ميناء الزيت بمديرية البريقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم (السبت)، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء بالمحافظات المحررة، إذ تبلغ كمية الدفعة السادسة 90 ألف طن متري منها 60 ألف طن ديزل و30 ألف طن مازوت.