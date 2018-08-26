روحاني يؤكد لتميم بن حمد ان شركات ايران مستعدة لمساعدة قطر في مشاريع كأس العالم

الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ان شركات ايران مستعدة لمساعدة قطر في مشاريع الإعمار والمنشآت الرياضية تحضيرا لبطولة كأس العالم لكرة القدم