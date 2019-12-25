نجار ينهي حياة طالب ثانوي بحفل زفاف في القليوبية

"أنا مكنش قصدي أقتله، كنت بدافع عن نفسي، واتخانقنا على حاجة تافهة، وإحنا في الفرح".. بهذه الكلمات دافع نجار عن نفسه في واقعة اتهامه بقتل طالب ثانوي أثناء حضور حفل زفاف بالقليوبية.

وقال المتهم في محضر الشرطة إن مشادة كلامية نشبت مع الضحية وتطورت لمشاجرة: "أمسكت عصا خشبية وحطمت بها رأسه، كنت بهوش، جت في دماغه".

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية الواقعة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات وفاة طالب ثانوي بالقليوبية خلال حضوره حفل زفاف برفقة والده وشقيقه، حيث تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوصول طالب بالصف الثاني الثانوي - مقيم بدائرة المركز، مصاب وتوفي فور وصوله المستشفى.

بالانتقال والفحص، وسؤال والد وشقيق المتوفى، قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وبين (نجار - مقيم بذات الناحية)، حال حضورهما حفل زفاف، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المتوفى بعصا خشبية (شومة) على رأسه، محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، أسفرت الجهود عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.