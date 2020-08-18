قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن اجتماع مفاوضات سد النهضة عقد بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي؛ وذلك استكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبى وتباحث الوزراء حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل السد.